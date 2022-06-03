Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 240 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda 240 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Katrancı Koyu mevkisinde yürütülen devriye görevinde, ormanlık alanda Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu 240 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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