Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

3 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Manisa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.