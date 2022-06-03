Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla merkezli 3 göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Muğla, Manisa ve İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
3 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Manisa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Manisa Muğla
Sıradaki Haber
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz