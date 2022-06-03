Gökyüzü kırmızı, turuncu renge büründü, araçların üzeri tozla kaplandı.

Türkiye toz taşınımının etkisinde.

Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini hafta sonu da sürdürecek.

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Birçok bölgede yağışlı hava bekleniyor

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıkla birlikte yağış da görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, özellikle iç ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiğini söyledi.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de de yağış bekleniyor.

Özdemirci, "İç Anadolu'nun güney kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun genelinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar var" dedi.

3 büyükşehirde sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak

Ankara'da hava sıcaklığının 30 ila 32 derece arasında olması bekleniyor. Aralıklarla gök gürültülü sağanak da görülecek.

Hafta sonu İstanbul'da bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

İzmir'de ise sıcaklık 34 dereceye çıkacak.