Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 51 kilo 75 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.
Narkotik köpeği "Stark"ın da desteğiyle bir tırda yapılan aramada, 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Şırnak Uyuşturucu
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