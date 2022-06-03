Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Stark"ın da desteğiyle bir tırda yapılan aramada, 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.