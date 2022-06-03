Bolu'da Karamanlar Yaylası'nda bir yılkı atının çeşmenin önündeki su oluğuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi atı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada ekipten ürken at, oluktan çıkmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre topallayarak ormanlık alana kaçan atı bulmak için çalışma başlattı.