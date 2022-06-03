Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılkı atı su oluğuna sıkıştı, ekipten ürkünce çıkmayı başardı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da bir yılkı atı su oluğuna sıkıştı. Onu kurtarmaya çalışan ekiplerden ürken at, oluktan çıkmayı başararak, koşmaya başladı.
Bolu'da Karamanlar Yaylası'nda bir yılkı atının çeşmenin önündeki su oluğuna sıkıştığını görenler itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi atı kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada ekipten ürken at, oluktan çıkmayı başardı.
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre topallayarak ormanlık alana kaçan atı bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Bolu
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