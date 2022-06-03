Mersin Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Silifke, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üyelik vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda yasa dışı bahisten elde edilen 37 bin 360 lira, 50 euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.