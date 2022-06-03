Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 38 bin lira ele geçirildi.
Mersin Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Silifke, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine üyelik vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 13 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aramalarda yasa dışı bahisten elde edilen 37 bin 360 lira, 50 euro ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. Çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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