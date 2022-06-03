Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak ve malzemeler imha edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınak ve tüp içinde hazırlanmış EYP ele geçirilerek imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı.
Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, piknik tüpü, muhtelif yaşam malzemeleri ve gıda maddeleri ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
Etiketler: Bingöl Terör Örgütü
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