Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akaryakıt almak için ters yöne girdi, kazaya sebebiyet verdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Pendik’te akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada, kendi istikametinde ilerleyen sürücü yaralandı.
İstanbul Pendik'te Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde otomobiliyle, akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü Aydın hastaneye kaldırdı. Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Akaryakıt İstanbul Trafik Kazası
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