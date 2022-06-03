İstanbul Pendik'te Fevzi çakmak Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde otomobiliyle, akaryakıt istasyonundan yakıt almak için ters yöne giren sürücü Ali Cafer Ekşi, kendi istikametinde ilerleyen Baki Aydın yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü Aydın hastaneye kaldırdı. Aydın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]