Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Isparta'da bebek arabasından yılan çıktı
Isparta'da çocuğu ile mesire alanına giden kadın büyük korku yaşadı. Parkta oynayan çocuğunu, bebek arabasına oturtmak isteyen anne, arabanın içinde yılan olduğunu fark etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Isparta'da Ayazmana mahallesindeki mesire alanında çocuğuyla parka gelen bir kadın, bebek arabasını bankın yanına bıraktı.
Bir süre sonra çocuğıunu bebek arabasına bindirmeye çalışan kadın, arabada yılanı farketti.
Paniğe kapılan kadın, arabayı devirerek yılanın çıkmasını sağladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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