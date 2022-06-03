İstanbul Sarıyer'de sola dönmek için ani manevra yapan araç, karşıdan gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki 2 kişi yola savruldu.

O sırada hızla ilerleyen ambulansın şoförü, yola savrulanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hem devrilen motosiklete, hem de park halindeki araçlara çarptı.

Ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralıların yardımına koştu.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.