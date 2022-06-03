Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ambulans şoförünün refleksi faciayı önledi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi, ambulans şoförünün manevrasıyla ezilmekten son anda kurtuldu. Ambulanstaki sağlık çalışanları yaralılara müdahale etti.
İstanbul Sarıyer'de sola dönmek için ani manevra yapan araç, karşıdan gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletteki 2 kişi yola savruldu.
O sırada hızla ilerleyen ambulansın şoförü, yola savrulanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hem devrilen motosiklete, hem de park halindeki araçlara çarptı.
Ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralıların yardımına koştu.
Yaralılar, kaza yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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