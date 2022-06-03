İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.

Alanda görevli Salih Y., göçük altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Salih Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.