Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de inşaat alanında göçük oluştu: 1 işçi öldü
İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında çalışma sırasında göçük oluştu. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında göçük oluştu.
Alanda görevli Salih Y., göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Salih Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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