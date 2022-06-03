Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA, İHA
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Niğde'de bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Niğde'nin Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık yağ geri dönüşüm fabrikasında, saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikanın çevresini sararak yangının diğer fabrikalara sıçramasını önledi.
Niğde Valisi Mustafa Koç, Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de çalışmaları yakından takip etti.
Yetkililer fabrikada 40 ton yağ olduğunu belirtti. Ekiplerin çalışması sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
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