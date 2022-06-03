Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yürüyen merdivende tekme tokat kavga
Üsküdar'daki metro durağında iki yolcu arasında kavga çıktı. Yürüyen merdivende birbirlerine tekmelerle saldıran yolcuların kavgası kameraya yansıdı.
Üsküdar'da Ünalan metro durağında iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavgada, tekme ve yumruklar konuştu.
Kavga eden iki kişi, merdivenlerde yuvarlanmasına rağmen kavga etmekten vazgeçmedi, çevredekiler güçlükle ayırmaya çalıştı.
O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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