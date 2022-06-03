Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Kaza yaptı; panikle direğe ve başka bir araca daha çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Tevhide Demirci, kazanın şokuyla gaza basınca aydınlatma direğine ve park halindeki otomobile de çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralanırken kaza anları kameraya da yansıdı.
Sabah saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta, Tevhide Demirci yönetimindeki otomobil, ara sokaktan çıkan Rasim Sert'in kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazanın paniğiyle gaza basan Demirci, otomobille yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki başka bir araca çarptı.
Kazada sürücü Demirci ile yanındaki arkadaşı Serap Kibaroğlu yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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