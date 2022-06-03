Kilis merkeze bağlı Aşit mahallesindeki bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuklarının babasının işte olduğu, annesinin ise alışveriş için dışarı çıktığı öğrenildi.