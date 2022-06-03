Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir evde yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kilis merkeze bağlı Aşit mahallesindeki bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çocuklarının babasının işte olduğu, annesinin ise alışveriş için dışarı çıktığı öğrenildi.
Son Haberler
- 15:03
- 14:55
- 15:01
- 14:48
- 15:21
Sıradaki Haber
Akaryakıt almak için ters yöne girdi, kazaya sebebiyet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz