Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mozaik taşlarıyla tarihi yeniden işliyorlar
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da tarihi mozaik figürler tabloya aktarılıyor. Perre Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan dağ keçili orta sahne figürünü kadınlar titizlikle işliyor. Mozaik taşlarla oluşturulan tablolar ile geçmişin izleri günümüze taşınıyor.
Mozaik figürler fotoğraflanıyor, resimler dev kağıtlara renkli olarak aktarılıyor.
Tarihi figürler yeniden mozaik ile işlenip tabloya dönüşüyor.
Adıyaman'da Perre Antik Kenti'nde 2009 yılında ortaya çıkarılan orta sahne figürü kadınların ellerinde tabloya dönüşüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Dağ keçisi, asma dalları ve üzüm figürü kadın kursiyerler tarafından özenle işleniyor.
Kadın kursiyerler, ince işçilikle mozaik taşlardan tablolar oluşturuyor.
Tarihi figürlerin yer aldığı mozaik tablolar sergilerde beğeniye sunuluyor.
[Fotoğraf: İHA]
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