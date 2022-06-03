Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmen, öğrencisinin hayatını "Heimlich Manevrası" ile kurtardı
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenci Heimlich Manevrası ile kurtarıldı. Nöbetçi öğretmenin durumu fark edip hemen duruma müdahale etmesi, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Yediği şeker nefes borusuna kaçtı, nefes almakta zorlandı, boğazını tutmaya başladı.
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki İhsan Kabadayı Ortaokulu'nda, teneffüs saatinde yemek istediği şeker nefes borusuna kaçan öğrenci, koridora çıktı, lavaboya doğru yöneldi.
Ancak içeri giremedi kapı önünde çaresizce bekledi.
Öğretmen "Heimlich Manevrası" ile hayat kurtardı
Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Ayşe Demir hemen yardıma koştu, Heimlich Manevrası yapılan öğrenci kurtarıldı.
O anlarda okulun güvenlik kamerası kayıttaydı.
Öğretmen Ayşe Demir'in daha önce Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okulda açılan ilk yardım eğitimini aldığı öğrenildi.
Etiketler: Konya
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