İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi "El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ" kitabesi, çalındıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldı.

Hollanda'da 17 Eylül 2021'de kitabenin açık artırmayla satılması için müzayede düzenlendi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı, tarihi kitabenin Türkiye'ye iade edilmesi için talepname düzenledi. Bakanlığın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan talepname, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.

Kitabenin Türkiye'ye iadesine karar verildi

Kitabeye, Hollanda polisince Türkiye'nin başlattığı hukuki süreç kapsamındaki adli yardımlaşma talebi üzerine el konuldu.

Türkiye'nin iade talebi Hollanda adli makamlarınca kabul edildi. Kararın ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi.

Topkapı'da kurulacak İstanbul Kent Müzesi'nde sergilenecek

"Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Hollanda'ya yapılan ziyarette tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

Tarihi kitabe gelecek günlerde Türkiye'ye getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilecek.

Müzayedede kitabenin satın alınmasına ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kitabeyi Hollanda'dan İstanbul'a getirmeyi planladıklarını ve eseri Topkapı'da kurulacak İstanbul Kent Müzesi'nde sergileyeceklerini söylemişti.