Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni patlayan hafriyat kamyonu dereye düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da freni patlayan hafriyat kamyonu otobüs durağına çarpıp dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Beykoz'da yokuş aşağı seyreden İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun freni patladı.
Kontrolden çıkan kamyon önce otobüs durağına çarptı, ardından dereye düştü.
Durakta bekleyen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası İSKİ
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