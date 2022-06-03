Beykoz'da yokuş aşağı seyreden İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun freni patladı.

Kontrolden çıkan kamyon önce otobüs durağına çarptı, ardından dereye düştü.

Durakta bekleyen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.