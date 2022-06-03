Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de toz taşınımı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'de de etkili oldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkisini göstermeye başladı.
Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.
Toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü
Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.
Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler: Adana Doğu Akdeniz Hatay Meteoroloji Osmaniye Toz Taşınımı
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