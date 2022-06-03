Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3), devriye sırasında denizde yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.
Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla
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