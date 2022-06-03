3 Mayıs'ta Çankaya'daki evine giden Umut Batuhan Y., pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktıktan sonra apartmana girdi.

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç., köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

7 ve 11 yaşındaki çocuklarını korumaya çalışan kadın, köpeğin saldırısıyla yere düştü.

Dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kalan kadın, eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulabildi.

Apartmana sığındılar

Çocuklarıyla apartman girişine sığınan annenin peşini bırakmayan köpek, ikinci kez E.Ç'nin kolundan ısırmaya başladı. Yine vatandaşların uğraşı sonunda köpekten kaçan anne, bu sefer apartmanın içine girerek kurtulabildi.

Kızını pitbulldan korumayı başaran anne, kol, bacak, sırt ve yüz bölgesinden yaralandı.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzüne, plastik cerrahi uzmanınca dikiş atıldı.

Köpeğin sahibi bir ay ceza evinde kaldı

Şüpheli Umut Batuhan Y'nin sahibi olduğu köpeğin daha önce 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkarıp bahçeye bıraktığı gerekçesiyle "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan tutuklandı.

Savcı tutuklama talep yazısında, yasak köpek ırkları listesinde yer alan pitbull cinsi köpeğin silah sayılmasını istedi. Yaklaşık bir ay tutuklu kalan şüpheli, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Şüpheli ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etmişti.