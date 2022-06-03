Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 356 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde, 356 kilo 658 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356 kilo 658 gram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2022
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356.658 gram toz esrar ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/8fLbVNl7iY
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik Milli Savunma Bakanlığı
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