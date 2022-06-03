Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 8 çuval içerisinde 356 kilo 658 gram uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.