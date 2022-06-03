Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters]
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 12,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) June 3, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Etiketler: Deprem
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