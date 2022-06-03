Tokat-Sivas karayolunda Sivas istikametine seyir halinde olan Emine Çoban yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Çakar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Çoban ve Çakar'ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Güldane Çakar, Şükriye Şeker, Sıla Yağmur Çakar, Mevlide Çoban, Suat Çakar, Mihriban Çoban, Mehmet Emin Çoban ve Ahmet Emin Çoban, yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.