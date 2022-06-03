Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 21:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evinde sahte içki üreten adam yakalandı
[Kolaj: TRT Haber]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde 81 yaşındaki Ö.Y'nin, evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Şüpheliye ait ev ve depoda yapılan aramalarda 225 litre ev yapımı şarap, 21 litre sahte rakı ele geçirildi.
"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Karaman Sahte Alkol
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