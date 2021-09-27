Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Mezarlıkta toprağa gömülü bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da birkaç günlük bebeği diri diri toprağa gömen anne ve anneanne tutuklandı.
Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebekle ilgili soruşturma sürüyor.
Savcılık, olayla ilgili gözaltına alınan anne ve anneannenin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri 2 kadını kaldıkları adreste gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde 3 gün önce, lise öğrencileri, okullarının yanındaki eski mezarlıktan bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti.
Etiketler: Adıyaman
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