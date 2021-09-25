Şehit mezarlığına dua etmek için giden bir grup lise öğrencisinin duyduğu ağlama sesi ile korkunç olay ortaya çıkmıştı. Adıyaman'da tüyler ürperten olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin bebeğin annesi diğerinin de anneannesi olduğu öğrenildi.

Ölmek üzereyken tesadüfen fark edilen ve gömüldüğü yerden çıkarılan bebekten iyi haber var. Sağlık durumu iyi olan bebeği, TRT Haber görüntüledi.

Yenidoğan yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar, acil servisteki ilk müdahalenin ardından bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatışını yaptıklarını söyledi.

"Bebeğimiz geldiğinde hipotermi dediğimiz soğuğa maruziyeti söz konusuydu. Gerekli tıbbi müdahalenin ardından bebeğimizin bugün genel durumu iyi, acil sıkıntımız yok. Solunum ve beslenmesi iyi biraz sarılığı var fototerapi tedavisi başlattık."

Hastane personeli, bebeğe Fatma ismini verdi.