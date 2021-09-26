Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi 17 yaşındaki Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştı.