Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 01:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ekipler tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Kadriye Demir’e ait tek katlı evde yangın çıktı.
Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, kontrol altına aldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Son Haberler
- 01:46
- 01:32
- 01:15
- 00:29
- 00:59
Sıradaki Haber
Fethiye'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz