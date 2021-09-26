Malkara'nın Kozyörük Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde Kadriye Demir’e ait tek katlı evde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, kontrol altına aldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]