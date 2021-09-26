Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 01:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fethiye'de orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.
Fethiye ilçesi Tepebaşı mevkiinde gece saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 dozer ve 15 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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