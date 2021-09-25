Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Domuz sürüsü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Tunceli'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Kanoğlu mevkisinde bir grup domuz sürüsü yolun karşı tarafına geçmek için kara yoluna indi.
Bu sırada kara yolunda hareket halinde olan 4 otomobil arka arkaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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