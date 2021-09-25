Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da orman yangını
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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