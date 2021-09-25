İzmir'de ve Konya'da, ekipler, kripto para operasyonu düzenlendi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, B.Ö'nün Irmak Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan cihazı sattığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri, adreste yakaladıkları B.Ö'yü gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bulunan cihazların maliyeti 512 bin lira

Adresteki aramada cihazlara el konuldu. Cihazların toplam maliyetinin 512 bin lira olduğu tespit edildi.

B.Ö. hakkında 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

103 kripto para üretim cihazına el konuldu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise bir iş yerinde, kripto para üreten cihazlar olduğu ihbarı alındı.

Gece saatlerinde iş yerine baskın yapan ekipler 103 kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen cihazlara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede cihazların kaçak elektrikle kullanıldığı tespit edildi. Elektrik dağıtım şirketince şüpheliye 2 milyon lira ceza kesildi.