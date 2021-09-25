İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte daha önce Müdürlüğün girişimleriyle tescillenen 9 coğrafi işaretli ürüne "Düzce kestane balı" da eklendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, ünü ve belirgin nitelikleri itibarıyla kentle özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru neticesinde Düzce kestane balının coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini duyurdu.

"Gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır"

Kentte coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısının 10'a çıktığını aktaran Çiçek şunları kaydetti:

"Tescil çalışmalarına yönelik ilimiz merkez ve ilçelerinde coğrafi işaret potansiyeli olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturularak belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında başvuruda bulunulmaktadır. Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ilimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri artırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır."