İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 112'ye bir gün içinde gelen ortalama çağrı sayısını açıkladı.

Yerlikaya, gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu vurguladı.

"112'yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim"

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55'i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112'yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim" ifadeleri yer aldı.