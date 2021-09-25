Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada feribot hattına ek sefer
[Fotoğraf: AA]
Geyikli-Bozcaada güzergahındaki yoğunluk nedeniyle yarın 12 ek feribot seferi düzenlenecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut seferlerin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya ve Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek.
Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 12 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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