İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" bahanesiyle bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kaldığı eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, fişek, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve büyü yapmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda B.K, A.Ç. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.