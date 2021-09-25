Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da iki ayrı noktada içme suyu hattında patlama
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı noktada içme suyu ana isale hattında patlama oldu. Patlamaların ardından bir ev ve iş yerini su bastı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın ardından suyun tazyikiyle asfalt çöktü, cadde su altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Minibüs yumuşayan toprakta yan yattı
Belediye ekiplerince tamir edilen ve üzeri kapatılan toprağın yumuşamasıyla bölgeden geçen bir minibüs yan yattı. Bölgede mahsur kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Bir eve ve markete su bastı
Diğer patlak ise Geriş Mahallesi'nde yaşandı. Patlayan ana isale hattından çıkan su, caddedeki bir süpermarket ve bir evin bahçesine doldu.
Büyük çapta hasarın yaşandığı market ve evde temizlik çalışması başlatıldı.
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