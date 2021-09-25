Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yahşi Mahallesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından suyun tazyikiyle asfalt çöktü, cadde su altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Minibüs yumuşayan toprakta yan yattı

Belediye ekiplerince tamir edilen ve üzeri kapatılan toprağın yumuşamasıyla bölgeden geçen bir minibüs yan yattı. Bölgede mahsur kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bir eve ve markete su bastı

Diğer patlak ise Geriş Mahallesi'nde yaşandı. Patlayan ana isale hattından çıkan su, caddedeki bir süpermarket ve bir evin bahçesine doldu.

Büyük çapta hasarın yaşandığı market ve evde temizlik çalışması başlatıldı.