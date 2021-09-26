İlçeye bağlı Kılıçyaka köyü mevkiindeki Karamık Gölü'nün çekildiği bataklık kısmındaki sazlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Çayıryazı ile Aydoğmuş köylerinin arazilerine de yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına arazözle müdahale eden ekipler, köylülerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Yangında, yaklaşık 1000 dekar sazlık ve otluk alan kül oldu.