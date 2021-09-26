Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri Bodrum'da yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 5'i yargılanan 6 kişi gözaltına alındı.
Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit ederek çalışma başlattı.
Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.
Teknede yapılan aramada, ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim etti.
Yakalananlardan 5'i FETÖ'ye üye olmaktan yargılanıyor
Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlendi.
Tekne kaptanı B.O. ve Organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: FETÖ Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
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