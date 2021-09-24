Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bebeği mezarlığa atıp vücudunu toprağa gömdüler
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bir bebek buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta, öğle saatlerinde, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti.
Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı.
Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Bebeğin sağlık durumu iyi
İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
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