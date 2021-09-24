Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'ta iki katlı bir apartmanın altındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı tamamen sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına yardım etti.

Yaralanan olmadı

İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.