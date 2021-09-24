Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binada maddi hasar oluştu.
Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'ta iki katlı bir apartmanın altındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı tamamen sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına yardım etti.
Yaralanan olmadı
İtfaiye ekipleri yangını bir saat içerisinde kontrol altına alarak, bir süre soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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