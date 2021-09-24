Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samandağ sahilinde sümbül istilası
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline geldi. Kumsal yemyeşil oldu.
Asi Nehri'nde son yıllarda etkisini gösteren istilacı bir tür olan su sümbülleri, Hatay'ın Samandağ sahiline kadar ulaştı.
Kumsalı yeşile boyayan su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: DHA]
Su sümbüllerinin sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu denize döküldüğü kaydedildi.
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