Asi Nehri'nde son yıllarda etkisini gösteren istilacı bir tür olan su sümbülleri, Hatay'ın Samandağ sahiline kadar ulaştı.

Kumsalı yeşile boyayan su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

Su sümbüllerinin sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu denize döküldüğü kaydedildi.