Yurdun bazı bölgelerinde mevsimin ilk karı yağdı. Yeni haftada ise yüksek kesimler dışında kar yağışı beklenmiyor.

Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceğini ancak şehir merkezlerinde herhangi bir kar yağışı beklentisinin olmadığını söyledi.

Son tahminlere göre yurt genelinde güneşli ve açık hava etkili olacak. Ancak salı günü Karadeniz Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde ise gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 10 dereceden fazla olacak.



