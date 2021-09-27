"Büyük Balık Türkiye Turnuvası" sona erdi
İzmir'de "Büyük Balık Türkiye Turnuvası"nın bu yıl 14'üncüsü düzenlendi. Turnuvada 88 kilo ağırlığındaki orkinosu yakalayan takım birinci olurken, turnuvaya katılan kadın ve çocuk yarışmacılara da ayrı ayrı ödül verildi.
Teması "Sürdürülebilir Yaşam İçin Bilinçli Avlanma", sloganı ise "Büyük Balığın Peşinde"...
Balıkçılar, İzmir'in Çeşme ilçesindeki marinadan denize açıldı. 8 mavi yüzgeçli orkinosla döndüler.
Balıkların boy ve kiloları, hakemler tarafından değerlendirildi.
88 kilo ağırlığındaki orkinosu getiren Baracuda takımı şampiyon, 82 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Ateşiko Filika takımı ikinci, 65 kilo ağırlığında orkinos yakalayan Trident Ava takımı da üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödül verildi
Yakala-Bırak-Yaşat kategorisinde 160 santim uzunluğundaki mavi yüzgeçli orkinosu doğal yaşamına bırakan Wasabi takımı birinci, 150 santim uzunluğundaki orkinosu yeniden denize bırakan Orki takımı ikinci oldu.
Turnuvada kadın ve çocuk yarışmacılara da ayrı ayrı ödül verildi.
Dereceye girenlere kupa ve ödüllerinin takdim edilmesinin ardından turnuva sona erdi.