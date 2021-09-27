Yeşilyurt Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında bölgede görevli bekçiler, mahsur kalan ev sahibi Muhammet Mustafa Karabulut'u kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Karabulut, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]