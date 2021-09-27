Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan kişinin imdadına bekçiler yetişti
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Evde mahsur kalan kişi bekçiler tarafından kurtarıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında bölgede görevli bekçiler, mahsur kalan ev sahibi Muhammet Mustafa Karabulut'u kurtardı.
[Fotoğraf: İHA]
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Karabulut, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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