Şair Eşref Bulvarı Montrö Meydanı'nda kaldırımda bulunan bir ağaç henüz belirlenemeyen nedenle kökünden sökülerek tramvay hattı ve yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada tramvay hattının elektrik tellerinin zarar görmesi sonucu, seferler Alsancak Gar ile Halkapınar arasında yapıldı.

Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferlerin normale döneceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]