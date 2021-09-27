Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 00:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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