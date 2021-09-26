Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Domuz sürüsünün neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan 4 domuz telef oldu.
F.I. yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I, G.A., G.Ç. ve T.Ç. yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazada 4 domuz telef oldu.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz